"200 toeschouwers betekent sluiting": Cultuursector incasseert opnieuw, maar blijft strijdbaar

Wat betekent dat concreet voor De Munt, waar op 12 december een grote productie in première gaat, de opera "Norma" van Vincenzo Bellini? "De facto betekent reduceren tot 200 een sluiting van onze huizen. Het is ondenkbaar dat wij dergelijke investeringen gaan doen om voor 200 mensen te spelen. Terwijl het perfect haalbaar is om voor volle huizen te spelen. De voorbije maanden hebben we bij alle voorstellingen metingen gedaan: de luchtkwaliteit in de theaterzaal is beter dan in de rest van Brussel. Dan moet je ook de kerstmarkt in vraag stellen."