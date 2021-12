Meterslange blauwe veter in station van Brugge voor personen met een beperking

3 december is de Internationale Dag voor Personen met een Beperking en dat gaat ook in de provincie West-Vlaanderen niet ongemerkt voorbij. In het station van Brugge kan je een blauwe veter zien waarvan ze hopen dat hij zo lang mogelijk wordt.

Erwin Telemans van Handicap International geeft uitleg bij de actie: “Telkens we een gift ontvangen, maken we die veter langer. We hopen dat hij op het eind van de dag uitkomt aan de andere kant van het station. Het maakt de mensen nieuwsgierig. Ze komen ons vragen waar het over gaat.

De veter-actie is de start van de nieuwe Handicap International-campagne “Elke veter telt”, die nog de hele maand december loopt. De opbrengst gaat naar de revalidatieprojecten van Handicap International in Rwanda. De actie in het station van Brugge loopt nog tot 19 uur vanavond.