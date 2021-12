Dierencentrum Waasland vraagt geen honden in te voeren na vondst 50 Roemeense honden: "Adopteer eerst Belgische dieren!" 

Gisteren werden 50 honden gered uit een huis in Asper, daarvan gingen er 26 naar het dierencentrum Waasland. Brigitte De Baere van het dierencentrum is aangedaan van de schrijnende situatie waarin de Roemeense honden leefden. "Langs buiten leek het een mooie boerderij, maar binnen was het een ander verhaal. Het was schrijnend om te zien. Best dat we laarzen aanhadden want we stonden tot aan onze enkels in de uitwerpselen."