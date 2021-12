Kamer keurt resolutie over ecocide goed: "Dit kan een fundamentele verandering teweegbrengen"

End Ecocide Belgium, een jonge burgerbeweging die bezorgd is om de ecologische crisis, zegt dat het strafbaar maken van ecocide een fundamentele verandering kan teweegbrengen in de manier waarop we met onze leefomgeving omgaan. "Ecocide gebeurt nu meestal met toestemming van de wet. Maar als het deel uitmaakt van het strafrecht kan het verantwoordelijken afschrikken."

Ecocide is de massale vernietiging van ecosystemen en ernstige schade aan de natuur die wijdverspreid of langdurig is. "Voorbeelden zijn de schade aan oceanen door overbevissing, plastic vervuiling en diepzeemijnbouw, ontbossing voor intensieve veeteelt en agro-industrie, ernstige chemische verontreiniging van de bodem en het grondwater."