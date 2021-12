Ambtenaar verdacht van vervalsing identiteitskaarten in Ninove

Er is een gerechtelijk onderzoek gestart naar de ambtenaar die mogelijks identiteitskaarten vervalste en verkocht. De naam dook op in een fraudedossier van een bedrijf in Brussel, waar hij vroeger werkte. Het parket heeft ook in Ninove een aantal documenten in beslag genomen.

De stad neemt de zaak ernstig, zegt burgemeester Tania De Jonge (Open Vld). "De persoon heeft een ziektebriefje ingediend voor de komende dagen. Wij hebben nog geen sanctie opgelegd vanuit de stad want wij wachten het onderzoek af. Wij geloven in het principe dat iemand onschuldig blijft tot het tegendeel is bewezen. Vanaf hij schuldig wordt verklaard, nemen wij maatregelen die passen bij dergelijke feiten."