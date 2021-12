Een extra concert om onder de 200 toeschouwers te blijven: Lisa Del Bo geeft ondanks de nieuwe coronamaatregelen kerstconcerten

“Met wat reorganisatie slagen we er in om de kerstconcerten toch te laten plaatsvinden”, zegt Lisa Del Bo na de beslissing van het Overlegcomité. Daarin staat dat evenementen met meer dan 200 aanwezigen binnen verboden zijn. “ We lassen een extra concert in en herverdelen de toeschouwers, zo blijven we onder de 200 aanwezigen.”