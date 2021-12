Eén van eerste PVDA-schepenen in ons land stopt ermee: Geert Asman kiest voor zijn gezondheid

Het herstel na zijn hartaanval gaat goed, en sinds september is Asman herbegonnen met zijn werk als dokter in de groepspraktijk Geneeskunde voor het volk. "Na vier maand intensieve revalidatie en 13 kilogram lichter voel ik mij in een goede conditie. Maar toch ben ik pas in september zeer rustig herbegonnen als arts met 8 uur raadpleging per week. Momenteel zit ik aan 22 uur, ik voel dat ik erg langzaam moet opbouwen," zegt Asman.