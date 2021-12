"Woke Disneyland" of "landingsbaan": plannen voor vernieuwde Notre-Dame in Parijs leiden tot ophef

"Het slaat nergens op", vindt de Franse architect Maurice Culot, auteur van verschillende boeken over religieuze architectuur in de negentiende eeuw, in The Art Newspaper. “We herbouwen de kathedraal en de torenspits precies zoals het was (voor de brand, nvdr.), met oude materialen zoals steen, hout en lood. En binnenin krijgen we nu een themapark voor buitenlandse toeristen."