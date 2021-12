Eerste hulp bij mondmaskers voor kinderen vanaf 6 jaar: zijn er kleinere maskers? En hoe leg ik het uit aan mijn kind? 

Op school, in de winkel, op de trein of in de bib. Sinds gisteren moeten kinderen vanaf zes jaar al een mondmasker dragen. “Niet evident”, horen we veel ouders en leerkrachten luidop denken. Maar met een leuk motiefje, of in de lievelingskleur, wordt het misschien wel iets draaglijker. Waar vind je die specifieke mondmaskers voor kinderen? Kan je die ook zelf maken? En hoe leg je aan kinderen uit dat ze zo'n masker moeten dragen?