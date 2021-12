Erfgoedcollectief vraagt de bescherming van Hotel du Chemin de Fer in Tongeren

Het gebouw op de hoek van de Stationslaan met de Zagerijstraat verkeert al enige tijd in slechte toestand, en de huidige eigenaar neemt geen initiatief om het gebouw te herstellen. “Het is vandaag moeilijk voor de geest te halen, maar ooit was "Hotel du Chemin de Fer" een kleurrijk gebouw met bloemmotieven op de gevel”, vertelt Stijn Scholts van Grondslag. “Bij het verlaten van het station kreeg elke bezoeker aan Tongeren een zicht op dit uitzonderlijk monument. We vragen aan de Vlaams minister van Onroerend Erfgoed om dit als monument te beschermen.”