Vanaf dit weekend extra controles op drank en drugs in West-Vlaanderen

Er zullen dit weekend extra controles zijn op drugs en alcohol achter het stuur. Gouverneur Carl Decaluwé geeft vanavond het startschot voor de BOB-campagne in Oudenburg, Ooigem en Menen. “Het is de bedoeling om het volledige weekend en ook tot eind januari met de verhoogde inzet van de lokale en federale politie controles te doen tegen alcohol en drugs in het verkeer. Met de ambitie om 100 procent nuchter te rijden, ook tijdens de feestdagen. In principe doen alle politiezones mee”, zegt Decaluwé.