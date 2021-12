Onderzoek naar burgemeester Francesco Vanderjeugd (Open VLD) van Staden voor mogelijke belangenvermenging

In de Krant van West-Vlaanderen is een opvallend artikel over burgemeester Vanderjeugd verschenen. Die zou via zijn neef onder meer 2 huizen hebben gekocht op een stuk grond dat wel eens sterk in waarde zou kunnen stijgen. Op die plek zijn er namelijk plannen voor een bijzonder woonproject vlak bij een nieuw openbaar park. Vanderjeugd zou de huizen hebben gekocht vóór andere mensen weet hadden van dat project, met voorkennis dus.

De Krant van West-Vlaanderen stelt zich ook vragen bij een stuk grond dat de burgemeester verkocht aan een bouwpromotor. Op die grond komen binnenkort huizen en appartementen en het gemeentebestuur heeft daar de vergunning voor afgeleverd. De krant vraagt zich af of er vòòr de verkoop al afspraken zijn gemaakt rond eventuele vergunningen.