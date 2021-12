27 gezinnen gaan samenwonen in grootste cohousingproject van Vlaanderen in oud klooster in Wezembeek-Oppem

Twee jaar geleden kochten acht families het oud klooster van Wezembeek-Oppem aan de Mechelsesteenweg. De vroegere eigenaars, de paters Passionisten, aanvaardden hun voorstel om op het terrein een cohousing project te zetten. Enkele maanden later richtte de groep een stichting op om, met respect voor het erfgoed van het voormalige klooster, een gezamelijk woonproject op te starten. Dat krijg nu meer en meer vorm vertelt Jorn Verbeeck van de stichting Vosberg: "We zijn momenteel in gesprek met het gemeentebestuur van Wezembeek-Oppem om te kijken in welk wettelijk kader we dit moeten gieten. Maar de dromen zijn er alvast."