Hele centrum van Bree binnen de stadsring wordt woonerf

Het hele gebied binnen de wallen in Bree is nu een woonerf. "En dat was een heel bewuste keuze", zegt burgemeester Liesbeth Vander Auwera. "We willen meer aandacht geven aan voetgangers en bezoekers. Die moeten fijn kunnen wandelen in Bree zonder zich druk te maken om gemotoriseerd verkeer." Na de heraanleg zijn er dus geen stoepen meer te zien in het centrum van Bree want de voetgangers mogen daar vanaf nu de hele breedte van de straat gebruiken.