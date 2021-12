Het Wilde Oosten van Congo: bodemschatten, etnisch geweld en politieke agenda's

Een video op sociale media, te gruwelijk om hier te tonen. Opgehitste mannen met stokken lopen joelend op een modderig pad in een dorp. Twee van hen slepen een man achter zich mee, ze hebben zijn voeten vast, zijn lichaam sleept en schokt over de modder en de puntige stenen. Na hem volgt nog zo'n gruweltafereel. De twee gevangenen zullen samen met nog anderen op een brandstapel worden gegooid, zo is op andere beelden te zien.



Nee dit is niet het Wilde Westen van de 19e eeuw. Dit is Mungwalu in de Congolese provincie Ituri, tegen de grens met Oeganda, vorige donderdag. Op het eerste gezicht gaat het om een uiting van volkswoede, omdat het Congolese leger er niet in slaagt om de onveiligheid in de regio te bedwingen. De voorbije week alleen al zijn zeker 100 burgers omgekomen bij massamoorden door gewapende groepen.



Deze gelynchte rebellen horen tot de militie CODECO, van de Lendu-bevolkingsgroep, die vooral uit landbouwers bestaat. De zelfrechters in Mungwalu zijn Hema, vooral herders, die hun aanvallen beu zijn. Zelf hebben ze ook milities. In Ituri en ook in Noord-Kivu zijn nog talloze andere gewapende fracties actief, zoals de ADF, een jihadistische groep die uit Oeganda kwam maar vooral aan de Congolese kant aanval na aanval pleegt.



Ook bij het Congolese leger is de discipline vaak ver te zoeken. Intussen zijn honderdduizenden mensen uit de dorpen gevlucht naar opvangkampen. Ook die worden aangevallen. Tienduizenden mensen die in opvangkampen in Djugu zaten, zijn de voorbije week opnieuw op de vlucht moeten slaan.