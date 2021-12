Hoever staat ons land met de boosterprik? Wie is al gevaccineerd en hoe doen andere landen het?

Bij wie de tijd tussen het moment van de laatste prik en nu verstreken is, en niet wil wachten op zijn officiële uitnodiging, kan zich ook inschrijven op de online reservelijst. In Vlaanderen en Wallonië kan dat via QVAX, in Brussel via Bruvax. Je kan dan last minute opgeroepen worden door het vaccinatiecentrum als er een dosis op overschot is die dag.

Het Europees Geneesmiddelenagentschap heeft de boosterprik voorlopig wel enkel goedgekeurd voor mensen vanaf 18 jaar. Wie jonger is, zal dus niet in aanmerking komen.