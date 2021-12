Minister Van der Straeten heeft rapport kernuitstap klaar:  komen we de winter van '25-'26 ongeschonden door?

Van der Straeten wijst meteen op een probleem: de ontbrekende vergunning van de nieuwe gasgestookte centrale in Vilvoorde. Vlaams minister van Omgeving en Energie Zuhal Demir (N-VA) weigerde vorige maand namelijk een omgevingsvergunning toe te kennen aan de nieuwe centrale. Zolang die er niet is, kan de centrale niet worden gebouwd. Maar de 850 MW nieuwe capaciteit zijn wel absoluut nodig om niet zonder stroom te vallen. Van der Straeten geeft dat ook toe: "Wat bevoorradingszekerheid betreft, is in beide opties [kerncentrales of nieuwe gascentales] onzekerheid over vergunningen."