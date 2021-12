Komt die brief van de overheid maar niet aan? Pas op: je hebt misschien onbewust "My e-box" geactiveerd!

Wat is e-box?

‘My e-box’ is je persoonlijke elektronische brievenbus bij de overheid. Je kunt er als burger documenten van de aangesloten overheidsdiensten digitaal beheren. “Als je je e-box activeert, kies je ervoor om alle communicatie van de aangesloten overheidsdiensten enkel nog digitaal te ontvangen”, zegt Laurence Mortier van de FOD Beleid en Ondersteuning.

“Het gaat intussen om zo’n 220 overheidsdiensten, waaronder bijvoorbeeld de FOD Financiën en de Vlaamse belastingdienst. Intussen zijn ook heel wat gemeenten en regionale diensten erbij aangesloten. Alle communicatie vanuit die verzendende overheidsdiensten, komt vanaf dan alleen nog aan via je e-box.”

Onbewust geactiveerd

Het afgelopen jaar hebben veel Belgen hun e-box voor het eerst geactiveerd, vaak om hun vaccinatie te regelen of hun coronacertificaat aan te vragen. “In de maanden maart tot en met mei van 2021 kregen veel mensen de uitnodiging voor hun prik, en toen zagen we een sterke toename”, zegt Laurence Mortier.

Maar dat heeft dus wel gevolgen. Bij de activatie moet je aanvaarden dat alle correspondentie van de aangesloten diensten voortaan via je e-box verloopt. Op het volgende scherm vragen we je om je e-mailadres achter te laten, zodat er een melding kan verstuurd worden wanneer er een nieuw document in je e-box staat.”

Maar omwille van de GDPR-wetgeving kan de overheid je niet verplichten om je emailadres ook daadwerkelijk in te vullen. En daar is het voor veel mensen wellicht fout gegaan. “Wanneer je geen mailadres invult, kan het systeem je ook niet waarschuwen wanneer er een nieuw document in je e-box zit”, zegt Mortier. “Je moet dan als gebruiker op gezette tijden zelf inloggen om te zien of er nieuwe documenten aangekomen zijn.”

Zorg dat je meldingen krijgt

Denk je dat ook jij onbewust je e-box hebt geactiveerd? Dan log je het best in om te zien of er geen documenten op jou staan te wachten. Je klikt daarvoor beter niet op een link in een mail, maar gaat best zelf naar de website van My e-box.

Check dan vooral ook of je emailadres is ingevuld, want dat is cruciaal als je melding wil krijgen over nieuwe documenten. “Je kan per e-mail een melding ontvangen wanneer een nieuw document beschikbaar is en wanneer een ongelezen document uit My e-box verwijderd zal worden”, zegt Mortier.

Je kunt je voorkeur wijzigen via je profiel in My e-box: “Klik bovenaan rechts op je naam en duid aan dat je meldingen wil ontvangen.”

Veel Belgen raadplegen hun e-box ook via een ander platform. “Je kunt je e-box ook linken aan Doccle, Mijn Burgerprofiel, Trusto en de apps van Bpost bank en KBC. Daar volstaat om in te loggen en aan te duiden dat je meldingen wilt ontvangen.”

Toch papier

Er is een manier om je login op e-box ongedaan te maken en terug papieren documenten aan te vragen. “Je kunt dat terug omzetten in CSAM, de toegangspoort tot de overheid. Klik daar op 'Mijn toestemmingen' en kies ervoor om je documenten opnieuw op papier te ontvangen”, zegt Mortier. Je kunt ook desactiveren via enkele andere platformen.

Je kunt je documenten van de FOD Financiën dan nog altijd raadplegen via MyMinfin, maar voor heel wat andere documenten valt de digitale omgeving weg. "Die komen dan weer enkel via de post aan. Het is het één of het ander: of de e-box, of papier", zegt Mortier.

Ze voegt er meteen aan toe dat de e-box met het zicht op de toekomst de beste keuze is. “E-box is een goede, duurzame oplossing. Er worden elke maand meer dan een miljoen documenten verstuurd, dus het milieuvoordeel is enorm. Bovendien wordt e-box in de toekomst ook een manier waar op je heel eenvoudig contact kan leggen met de juiste overheidsdienst. We raden iedereen dus aan om voor de digitale weg te kiezen.”