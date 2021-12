KU Leuven roept studenten op mee te helpen met kinderopvang bij zorgverleners: al 70 studenten dienen zich aan

Er is hoge nood aan kinderopvang thuis bij artsen van het ziekenhuis Gasthuisberg: “We zien steeds meer verpleegkundigen en jonge artsen met kinderen die in de problemen komen met klassen die sluiten terwijl ze zelf ingeschakeld moeten blijven” zegt rector Luc Sels. “En daarom roepen we studenten op om zich bij ons te melden indien ze een klein beetje tijd kunnen opofferen om bij te springen in die kinderopvang.”