Leerlingen uit Lommel verspreiden kaartjes met opbeurende citaten: “We hopen jongeren met donkere gedachten steun te geven”

Afgelopen woensdag trok het drietal er dan op uit om de citaten over Lommel te verspreiden. “We hebben een kaartje opgehangen in de Sahara, bij de uitkijktoren", vertelt Anne. “Ook bij alle bruggen in Lommel hebben we er eentje gehangen." Er staan tekstjes op zoals "Life gets better", "Small reminder: je bent niet alleen, je bent geliefd" of "Ik beloof dat het beter zal worden: hou vol."