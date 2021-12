Lode Aerts 5 jaar bisschop in Brugge: “Mooie, maar intensieve jaren”

Zaterdag 4 december is het 5 jaar geleden dat bisschop Lode Aerts aan zijn opdracht begon in het bisdom Brugge. “Het gaat snel. Ik herinner me vooral de indrukwekkende wijding in de kathedraal en de warme ontvangst die ik kreeg. Er staan daar geen foto’s van in mijn huis, maar het zit wel in mijn hart. Er hangt wel een foto op van paus Franciscus, want hij is mijn idool”, zegt Aerts.



De bisschop is heel tevreden over die afgelopen 5 jaar. “Het waren mooie, maar ook intensieve jaren. We hebben aan de geloofsgemeenschap hun prioriteiten gevraagd. Daar kwam onder andere uit dat we moeten werken aan een bescheiden, maar levende geloofsgemeenschap. Ook dat we voor voor nieuwe priesters, diakens en geëngageerden in de kerk moeten zorgen en de jonge generatie moeten helpen om het evangelie te ontdekken zonder opdringerig te zijn. We hebben daar toch al mooi werk verricht, vind ik.”