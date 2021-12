Weinig supermarkten enthousiast om zelftests te verkopen, blijkt uit rondvraag van "De inspecteur"

Colruyt schoot begin deze week meteen in actie. De online apotheek Newpharma maakt deel uit van de Colruyt-groep en zo kon de winkelketen al sinds midden deze week zelftests aanbieden tegen 3,50 euro per stuk. Dat is dezelfde prijs als bij Kruidvat, de Nederlandse keten die al langer tests verkoopt.

Albert Heijn wilde vorige week, vóór de uitspraken van premier De Croo, niet weten van zelftests in hun aanbod. De keten maakt nu wel een bocht. De zoektocht naar een kwalitatieve test die voldoende beschikbaar blijft is er nog bezig, maar Albert Heijn hoopt eind volgende week testen in de winkels te kunnen leggen. Aan welke prijs is nog niet bekend.

Niet onze corebusiness

Aldi en Lidl zullen in ons land voorlopig geen zelftests verkopen. Delhaize en Carrefour ook niet, al gebeurt het daar wel bij een aantal zelfstandige uitbaters.

Carrefour is van mening dat medische producten niet hun corebusiness zijn. Ze zijn ook niet zeker dat ze die testen goed kunnen bewaren. In nog een andere winkel geloven ze wel dat er nu tijdelijk meer vraag naar is, maar dat die terug zal afnemen als de maatregelen binnenkort opnieuw veranderen en we weer minder mogen.

Adviesfunctie

De apothekers verkopen de zelftests al veel langer. Daar betaal je vaak 7 tot 8 euro per stuk. De apothekers wijzen op hun adviesfunctie: zij leggen stap voor stap uit hoe je zo'n test moet uitvoeren. Want als je een zelftest verkeerd afneemt, heeft hij geen enkele zin.