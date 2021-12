Mondmaskers voor kleine kinderen vanaf 6 jaar, lukt dat? "Wees mild en geef zelf het goede voorbeeld"

"Ik heb een broertje dat 7 jaar oud is en ik denk dat die het mondmasker niet leuk gaat vinden want ik vind dat ook niet leuk en we lijken op mekaar." Dat vertelt Milo Verelst in ons kindermagazine "Karrewiet" over de nieuwe coronamaatregelen. Nogal wat ouders en leerkrachten vrezen inderdaad dat jonge kinderen moeite zullen hebben met het mondmasker.

"Het ene kind zal daar al makkelijker mee kunnen omgaan dan het andere. Maar laat ons eerlijk zijn, bij volwassen is dat ook", sust professor Ann De Guchtenaere. "In een aantal moeten kinderen ook vanaf 6 jaar een mondmasker dragen als ze naar het ziekenhuis komen. Er zijn kinderen die dat heel goed kunnen."