Na vijf jaar wachten: nieuwe glijbaan voor Avonturenberg in Beringen eindelijk aangekomen

In 2016 werd de Avonturenberg op be-MINE in Beringen officieel geopend maar al snel bleek dat de gebouwde glijbaan in beton te steil was. Verschillende kinderen liepen kwetsuren op. De glijbaan werd al snel gesloten. De stad en de aannemer raakten het lange tijd niet eens over de nodige maatregelen en over wie verantwoordelijk was.