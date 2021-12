Nieuwe Antwerpse campagne rond seksuele intimidatie focust op omstaanders: "Maar 3% van de slachtoffers kreeg hulp"

De stad start ook met opleidingen op maat van jeugdorganisaties over thema’s zoals weerbaarheid, grenzen herkennen en reageren als omstaander. Een goede zaak vindt Indra van jeugdorganisatie Kavka. "Er hangt nog veel taboe rond seksuele intimidatie bij jongeren en er wordt te weinig over gepraat", zegt ze. "Vaak wordt ook gedacht dat alleen vrouwen het slachtoffer worden, terwijl ook heel wat mannen ermee te maken krijgen. In mijn eigen omgeving ken ik niemand die nog nooit seksueel geïntimideerd is geweest."

De video's worden verspreid via sociale media zoals TikTok, Snapchat en Instagram en ook via QR-codes op affiches in jeugdorganisaties, horeca en scholen.