Nijlpaarden Hermien en Imani van ZOO Antwerpen besmet met corona: "Loopneus, maar ze stellen het goed"

De Antwerpse Zoo meldt dat nijlpaarden Hermien en Imani positief testten op het coronavirus. De laboresultaten zijn bevestigd door Sciensano. De twee dieren zitten in isolatie en stellen het vrij goed. Ze hebben enkel een loopneus. Uit voorzorg dragen de nijlpaardverzorgers extra beschermingsmateriaal. Bezoekers kunnen de dieren niet meer zien.

De besmetting kwam aan het licht door alerte dierenverzorgers die opmerkten dat de nijlpaarden veel snot in de neus hadden. Volgens ZOO Antwerpen is het de eerste besmetting wereldwijd bij nijlpaarden. Vorig jaar werden alle zoogdieren in ZOO Antwerpen nog getest op het coronavirus en werd er geen COVID-19 gesignaleerd in de dierentuin.