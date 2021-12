Paar norse blikken én veel blije gezichten door vroege kersttuin

Een klein meisje wandelt voorbij en kijkt over het hekje naar het kleine spektakel. “Ooh, er is weer iets bijgekomen”, roept ze uit als ze wijst naar een lantaarnpaal met daarin een kerstman in de sneeuw. “Elke dag komt er wel iets bij. Ik vind het zo mooi en het maakt me zo blij”, zegt de jonge scholiere. Yves moet lachen als hij het verhaaltje hoort. “Ik heb lang in Engeland gewoond samen met mama en daar ben ik er mee begonnen. Zij hield enorm van de kerstsfeer en de hoop die het symboliseert. Omdat ze na een beroerte haar bed niet meer uit kon, besloot ik de kerst naar haar te brengen. Het begon met één kerstmannetje in de tuin. Ik zag de sprankels en het licht in haar ogen toen ze naar buiten keek. Sindsdien ben ik er aan verslaafd. Zolang ik die sprankel in de ogen van de mensen zie, blijft ik het doen!”