Brit meldt zich op spoed met obus uit WO II in anus: "Ik gleed uit en ben erop gevallen"

Volgens de Britse tabloid The Sun heeft de onfortuinlijke man aan de dokters en het verplegend personeel verklaard dat hij zijn verzameling militaire objecten aan het opruimen was, plots uitgleed en viel... Kennelijk dus recht op de obus uit zijn arsenaal. Nog volgens de The Sun ging het om een puntig stuk lood van 17 bij 6 centimeter.

Omdat het om een mogelijk explosieve situatie ging, werd de ontmijningsdienst opgeroepen. Nog voor die ter plaatse was, waren de artsen er al in geslaagd om de obus uit de man te halen en hem van zijn pijn te verlossen.

Uiteindelijk bleek de obus niet geladen en is er nooit gevaar geweest, laat de politie weten. De patiënt kon het ziekenhuis daarna snel verlaten en herstelt nu thuis.