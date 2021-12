Scholen dreigen gesloten te worden in strijd tegen corona: is het onderwijs wel of niet de motor van de pandemie?

"In Vlaanderen is het chaos in de scholen”, zei federaal minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) gisteren nog op de Franstalige zender RTL. En inderdaad, op dit hoge punt in de vierde golf hebben de scholen het allerminst gemakkelijk. Door het hoge aantal besmettingen zitten steeds meer leerlingen en leraren in quarantine of ziek thuis. Op dit moment zijn 115 van de 4.000 Vlaamse scholen volledig gesloten. Vorige week waren dat er nog “maar” 69.

Minister Vandenbroucke wilde gisteren niet naar de scholen zelf wijzen. "Ik denk dat de onderwijzers en de directies doen wat ze kunnen. Ik stel vast dat er een enorme golf van besmettingen is in de scholen en dat is een probleem."

Dat wordt bevestigd door de cijfers van gezondheidsinstituut Sciensano en van de Centra voor Leerlingenbegeleiding, de CLB’s. Uit de data van Sciensano blijkt duidelijk dat, in tegenstelling tot bij de volwassenen, het aantal besmettingen bij kinderen nog sterk toeneemt. Vooral bij de jonge kinderen. Dat kan je duidelijk zien in deze grafiek, aan de stippellijnen die het aantal besmettingen toont in de leeftijdscategorieën 0-9 en 10-19 jaar.