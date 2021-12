Onderzoeker aan UAntwerpen lanceert zorgdrukbarometer: "De frustratie van zorgverleners in beeld"

De beperkte bevraging belicht ook een ander probleem: 87% van de deelnemende zorgverleners geeft aan dat patiënten schade ondervinden door de druk op het zorgsysteem. Concreet kan dit betekenen dat een patiënt op de spoedgevallendienst langer moet wachten vooraleer die geholpen wordt, omdat de zorgverleners hun handen vol hebben met coronapatiënten. "In sommige gevallen, denk maar aan een hartinfarct of een beroerte, is tijd net heel belangrijk om schade te vermijden", zegt Haegdorens. "Als ziekenhuizen overbelast worden met coronapatiënten, dan is er duidelijk nog maar weinig plaats om niet-coronapatiënten te helpen."