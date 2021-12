Na de nieuwe maatregelen, liever online of op school les: “Ik zit liever veilig thuis”

Brent Franco (15) uit Zutendaal studeert Latijn-Wiskunde aan het Lyceum in Genk en vindt het goed om nu ook online les te krijgen: “Ik wil liefst voor de examens geen corona krijgen. Maar opletten in een online les is moeilijker. Ik bel wel regelmatig met vrienden maar ik mis de plezante momenten op de speelplaats. Een maand of twee maanden online les zie ik nog wel zitten, omdat het bij ons op school ook goed georganiseerd is. Maar langer, nee hopelijk niet.”