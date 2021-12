Mondmaskers vanaf 6, vervroegde kerstvakantie en verbod op grote evenementen binnen: dit heeft Overlegcomité beslist

Er komen vanaf maandag ook strengere regels. Om te beginnen zullen alle kinderen vanaf 6 jaar dus een mondmasker moeten dragen. Een klas zal in quarantaine moeten vanaf 2 besmettingen in plaats van 3. Die regel was pas nog verstrengd van 4 naar 3. Er komt ook een verbod op buitenschoolse activiteiten. Ouders wordt ook aangeraden om hun kinderen regelmatig te (zelf)testen.



Het secundair onderwijs zal vanaf maandag in een "hybride vorm" plaatsvinden (de vervroegde kerstvakantie geldt dus niet voor hen). Dat betekent dat er maximaal 50 procent contactonderwijs mag zijn, de rest is afstandsonderwijs. De examens mogen wel volledig fysiek verlopen.



Bij het vorige onderwijsoverleg werd geld vrijgemaakt voor onder meer CO2-meters. Die meters worden ook verplicht: in elk klaslokaal moet er een hangen. Officieel is dat al vanaf maandag, maar in de praktijk zal dat moeilijk haalbaar zijn. CO2-toestellen meten hoe gezond (of ongezond) de lucht is in een ruimte. Het Overlegcomité heeft het zo bepaald: