BEKIJK - Dejan Veljkovic over de gefixte match van Mechelen en de beruchte uitspraak: "De keuken is besteld"

Veljkovic wilde daarna Mechelen op de hoogte brengen. “Maar ik wilde wat voorzichtig zijn”, zegt hij, “en wilde niet dat iemand anders het zou horen en zou denken dat ik met iets verkeerd bezig was.” Het wijst erop dat Veljkovic wist dat wat hij deed niet volledig koosjer was. Daarop volgde dan het beruchte telefoontje aan Thierry Steemans, met de woorden: “De keuken is besteld, alles is in orde.”

Die cryptische zin lekte later uit in de kranten, en Veljkovic bevestigt nu dat het zijn manier was om te vertellen dat hij de info van Huyck had gekregen. Voor de geschiedenisboeken: Veljkovic bestelde ook effectief een keuken bij de vrouw van Huyck. Zijn aanbouw in Schoten werd echter verbeurd verklaard door het parket. De keuken werd er nooit geïnstalleerd.