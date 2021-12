Van een creatieve bondscoach tot broodzakken met zwart geld: alle ontboezemingen van Dejan Veljkovic in "Pano"

Op de vergadering zijn er naast Lemmens en Veljkovic nog drie aanwezigen: toenmalig voorzitter François De Keersmaecker, ex-CEO Steven Martens en financieel directeur Tom Borgions, die vandaag ook nog op post is. “Zij stelden voor dat Erwin Lemmens een prestatie zou doen voor de firma Beneyug”, vertelt Veljkovic. Beneyug is het bedrijf van Veljkovic in Cyprus waarmee hij in veel andere dossiers geld versluisde om belastingen te ontduiken.

"Beneyug zou factureren aan de Belgische voetbalbond”, zegt de spelersmakelaar, “maar dat geld was uiteraard niet voor Beneyug, maar voor Erwin Lemmens.” Dat jaar betaalde Veljkovic naar eigen zeggen iets minder dan 60.000 euro aan zwart geld cash uit aan Lemmens. Dat wordt overigens bevestigd in de verklaring die de makelaar aflegde bij justitie. Die is in het bezit van een factuur van 52.808 euro, betaald door de Voetbalbond aan Beneyug. Op de overeenkomst staat de handtekening van De Keersmaecker en Steven Martens.

Maar opvallend is de derde aanwezige op de vergadering: Tom Borgions. Op dat moment is Borgions lid van de licentiecommissie van de voetbalbond. Net die commissie moet controleren of clubs lonen en belastingen op tijd betalen. Anders dreigen zij hun licentie te verliezen. Veljkovic: “Maar hetzelfde systeem dat de clubs bij mij toepasten, deed dus ook de Belgische voetbalbond.”