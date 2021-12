10 procent van schoolbevolking van basisschool De Plataan in Roeselare blijkt positief na collectieve test

Omdat De Plataan in Roeselare de voorbije week werd geconfronteerd met een plotse sterke stijging van het aantal besmettingen met COVID-19 en het virus zich blijkbaar zeer snel begon te verspreiden, werdeerder al beslist om vier klassen thuis te laten in quarantaine. Het ging samen om zo’n 100 kinderen die besmet waren of een hoog risico opliepen.

Omdat er waarschijnlijk veel kinderen besmet waren zonder dat ze symptomen vertoonden, broertjes en zusjes bijvoorbeeld van andere besmette kinderen, werd beslist dat de hele school een PCR-test zou moeten ondergaan. “We wilden zo snel mogelijk een duidelijk zicht krijgen op de reële situatie”, zegt Vandemaele. “Donderdag werden drie testbatterijen opgesteld in de school waar alle 300 scholieren en kleuters op de school een PCR-test werd afgenomen.”

De nulmeting resulteerde in 33 positieve gevallen, of meer dan 10 procent van alle kinderen die les volgen aan de basisschool. “Samen met de Stad Roeselare, het CLB en AZ Delta hebben we de zaak besproken en beslist dat de school niet volledig op slot moet gaan. 5 klassen (peuter, 1ste kleuter en het 4de tot en met het 6de leerjaar) kunnen maandag gewoon opstarten. Alle kinderen die recent besmet zijn geweest en een quarantaine achter de rug hebben van 10 dagen, kunnen opnieuw naar de klas”, aldus de directeur.

Van de 4 klassen die al in quarantaine waren, mogen er twee weer naar school komen. Door het resultaat van de collectieve test, moeten 3 bijkomende klassen noodgedwongen vanaf maandag een week thuis de lessen meevolgen. Alle ouders zijn vanavond door de school op de hoogte gebracht van de maatregelen die gelden voor de klas van hun kind.