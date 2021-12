Politie Beringen-Ham-Tessenderlo recupereert 50 procent van geld gestolen door cybercrime: meeste in Limburg

"We hebben extra ingezet op cybercrime omdat het aantal gevallen zo sterk gestegen was", zegt commissaris Eric Raymaekers van politiezone Beringen-Ham-Tessenderlo. "We hebben ons wat gereorganiseerd zodat meer personeel zich met cybercrime kan bezighouden."

"Het is uiterst belangrijk dat mensen binnen de 48 uur reageren nadat ze opgelicht zijn", gaat Raymaekers verder. "Dan kunnen we het geld dat doorgesluist is naar een malafide rekening, mogelijk nog in beslag laten nemen. Daarna wordt het zeer moeilijk. Het is dus cruciaal dat mensen zo snel mogelijk aangifte doen", besluit hij.

Tips om je te wapenen tegen cybercrime vind je op www.safeonweb.be.