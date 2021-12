Het was een vruchtbare nacht voor de politie van Sint-Niklaas en Sint-Gillis-Waas. Bij een huiszoeking in Sint-Niklaas zijn 160 gram cannabis, 103 xtc-pillen, 120 euro en vals geld in beslag genomen. In Sint-Gillis-Waas ging het om 1540 gram cannabis, 30 gram hasj, 12 xtc-pillen, 11 gsm's en 3.028 euro.