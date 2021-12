Populairste speelgoed voor Sinterklaas: “Creatieve dozen worden al jaren het meest gekocht”

De top 3 van dit jaar in haar winkel verschilt niet met die van andere jaren. “Al jarenlang het populairst, zowel bij jongens als meisjes, zijn de creatieve dozen. Daarna komen de puzzels, dat blijft echt een topper. En al even klassiek: de bordspelen.”

De speelgoedwinkel is sinds kort geen fysieke winkel meer, maar een webshop met een afhaalpunt in Hooglede. “Dat was een hele goede zet. We kunnen ons veel gemakkelijker organiseren en ik heb veel meer tijd over voor mijn gezin”, zegt Dekens. “Opboksen tegen de grote ketens is niet gemakkelijk, ik zou er een boek over kunnen schrijven. Maar we krijgen toch veel complimenten van onze klanten over onze service en communicatie. Zo’n fysiek afhaalpunt is nog altijd belangrijk. En wij kunnen altijd nog een extra inspanning doen. Zo krijgt de Sint nog vaak bestellingen op de dag zelf door”, glimlacht ze.