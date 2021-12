PVDA spant proces aan tegen NMBS wegens sluiting van loketten: "We onderschatten hoeveel mensen laaggeletterd zijn"

"Er is een bijvoorbeeld iemand die nu 30 kilometer verder moet om een abonnement te verlengen", aldus Vindevoghel. "Het gaat ook over informatie, heel wat mensen gaan bij het loket ten rade over wat het meest voordelige tarief is (...) Wij onderschatten hoeveel mensen laaggeletterd zijn, moeilijk met de automaten overweg kunnen of simpelweg geen smartphone hebben." Vindevoghel ziet ook problemen voor mensen die minder goed te been zijn, of in een rolstoel zitten, die vaak gebruik maken van het loket als aanspreekpunt.