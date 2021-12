Gemeenschapsonderwijs GO! niet tevreden met beslissingen overlegcomité, volgens Weyts "offers om scholen open te houden"

Al blijven er voor Boeve ook nog een aantal onduidelijkheden over. Zo is het nog niet zeker of de scholen ook opvang zullen moeten voorzien tijdens die extra week kerstvakantie. "En wat ik ook niet gehoord heb in de opsomming van de minister-president of de premier, is het versnelde vaccinatieplan voor vijf- tot elfjarigen. Ik zou eraan willen herinneren dat de winter nog niet voorbij is en dat we daar misschien toch ook best werk van zouden maken."