Resultaat van archeologische ontdekking te zien in Ninove: 3 militaire kampen en 2 grafheuvels

Een tentoonstelling in het Oud stadhuis van Ninove stelt vanaf vandaag de resultaten van de opgravingen op bedrijventerrein Doorn Noord tentoon. Ze vonden grafheuvels uit de tijd van de Egyptische piramides, de Romeinen hebben er gewoond en vooral er is bewijs gevonden dat een leger van 60.000 soldaten er in de 17e eeuw een kampement had.

De oudste aangetroffen sporen zijn twee grote grafheuvels uit de Romeinse periode (2de eeuw na Chr.). Daar moet een kleine nederzetting hebben geleefd die bestond uit minstens zes woonhuizen, drie wegen, kuilen, grachten en greppels en twee zones met begravingen.