Retie kapt 22 gezonde eiken nadat buurt klaagt over vallende bladeren

In de Bosstraat in Retie gaat de gemeente 22 gezonde inlandse eiken kappen. Er komen jongere exemplaren in de plaats. Sommige buurtbewoners klagen al langer dat ze hinder ondervinden van de bomen. "Die eiken staan hier niet op hun plaats. Eikels en bladeren vallen naar beneden en ze nemen licht weg van onze zonnepanelen", zegt buurtbewoner Paul die blij is dat de gemeente gaat kappen.

Oppositiepartij CD&V is verbolgen dat de gemeente plat op de buik gaat voor een handvol klagers. "Dit zijn gezonde eiken van 35 jaar oud die best al wat CO2 capteren. Als je in een dorp woont, zeker in een straat met de naam Bosstraat dan mag je toch niet klagen over vallende bladeren en uitwerpselen van vogels? Het is zelfs een troef", zegt Guy Vanherck (CD&V). CD&V vindt de kap extra vreemd aangezien het gemeentebestuur in oktober uitpakte met een eigen klimaatactieplan.