Roltrapsaga in Shopping 1 in Genk: na opwaartse roltrap,  deze week neerwaartse roltrap stuk

In Shopping 1 in Genk was er deze week opnieuw een roltrap stuk. Deze keer ging het om de neergaande roltrap. Die was vorig weekend ook al stuk en werd hersteld, maar was in de loop van de week opnieuw buiten gebruik.

Eerder was er een technische probleem met de opgaande roltrap. Onderdelen moesten uit China komen en die lieten maanden op zich wachten. De roltrap in Shopping 1 is, naast een kleine lift, de enige verbinding tussen de winkels en horeca op het gelijkvloers en de bovenverdieping.