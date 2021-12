Royals en huisdieren - Yuri vergezelt jarige Aiko en ding-dong aan de prinselijke deurbel: "Is ontsnapte hond van u?" 

Het hooggerechtshof in Londen verwerpt het beroep van Mail on Sunday tegen de hertogin van Sussex, Meghan Markle. De sensatiekrant had Meghans handgeschreven brief aan haar vader Thomas gepubliceerd en schond hiermee (in eerste aanleg) haar privacy. De uitgever van Mail on Sunday trok daarop in hoger beroep, maar vangt bot.



"Het is belangrijk dat we nu collectief dapper genoeg zijn om de sensatie-industrie, die mensen aanzet om wreed te zijn en profiteert van leugens en leed, om te vormen", reageert de hertogin. "Associated Newspapers Limited heeft de rechtszaak behandelt als een spel zonder regels." Meghan verwijt de uitgever feiten te verdraaien en de rechtszaak buitengewoon ingewikkeld te maken, wat leidde tot meer krantenkoppen voor meer winst.