Circus Barones laat noodgedwongen minder mensen binnen in tent: "Moeilijk om rond te komen met minder dan 200 toeschouwers"

"200 mensen zijn voor ons de limiet om de zaken te laten draaien, want dan kunnen we de kosten nog net dekken. Maar in de stad Antwerpen dek je die kosten niet. We hebben meer reclame moeten maken om het grote publiek aan te spreken via televisie en via de krant. We hebben onze ticketverkoop ook even moeten stilleggen in afwachting van de nieuwe maatregelen. Wat dat betreft komen deze maatregelen hard aan", reageert circusdirecteur Richard Korritnig.