Sint zwaait langst zittende burgemeester van het land uit

Burgemeester Dooms was niet op de hoogte van het verrassingsbezoek, en bedankt niet alleen de Sint maar ook zijn collega-burgemeesters uit het Pajottenland. "Vrijdag is altijd een speciaal moment dat we met de burgemeesters kunnen overleggen. Het is interessant om te weten waar iedereen mee bezig is. Daar kijk ik nu al met de beste herinneringen op terug."

Op 1 januari 2022 geeft Doomst definitief zijn sjerp door aan eerste schepen Simon De Boeck (CD&V).