Ingeborg over de strengere maatregelen voor evenementen: "Ik heb onze regisseur Stany Crets nooit zo emotioneel gezien"

Omdat er vrij veel acteurs, dansers en muzikanten meedoen is het een hele organisatie om alles opnieuw te plannen. “Tegen zondagavond moeten wij een nieuw plan bedenken. Maar onze producer weet nog niet eens tot wanneer de huidige maatregelen zullen gelden. Dat is een hele groep met een druk leven die nu weer allemaal hun agenda bij elkaar moeten leggen”, zucht ze. “Ik begrijp dat het moeilijk is, maar kan dat echt niet op een iets langere termijn beslist worden? Dat valt toch in te schatten?”, vraagt ze zich af. “Er kunnen 800 mensen binnen. Enkele maanden geleden installeerden ze al een ventilatiesysteem in Theater Elckerlyc. Ze kunnen er ook heel verspreid zitten, dus ja… Maar voor 200 mensen spelen is natuurlijk niet meer rendabel, daarvoor is ons team te groot”, zegt ze teleurgesteld.

Ingeborg keek hard uit naar de voorstellingen. “Het was lang geleden dat ik zoiets heb gedaan. Het is zingen, dansen en sketches spelen. Het is een beetje zoals de zomershows van Het Witte Paard in Blankenberge. Ik speel zelfs een scène in het West-Vlaams! Het is een hele goede en grappige show”, besluit ze.