Schadevergoeding voor supporters die verbleven in het supportersdorp tijdens het WK voetbal 2014

Eric Symens uit Overijse verbleef destijds ook in het supportersdorp. "De camping was veel luxueuzer voorgesteld dan het was", vertelt hij. "Er waren niet voldoende douches, we hebben ons de eerste dagen met koud water moeten wassen. Het ontbijt was niet wat het moest zijn. De tenten waren superklein, we lagen onder een metalen afdak dat verroest was. Verschillende beloftes die ze gemaakt hadden, zijn gewoon niet nagekomen en dat was een streep door onze rekening."