Taliban publiceren een decreet over vrouwenrechten: "De vrouw is geen eigendom"

In totaal somt het decreet zes punten op in verband met vrouwenrechten en hoe allerlei instellingen en rechtbanken die moeten beschermen. Maar in het besluit lezen we niets over andere cruciale mensenrechten, die nochtans het meest zorgen baren bij de internationale gemeenschap en mensenrechtenorganisaties. Zo zwijgen de taliban over de rechten van de vrouw op school of werk. Ook over de bescherming van de vrouw tegen elke soort van geweld is niets in de tekst te vinden.