Tot 1.700 euro schadevergoeding voor supporters Rode Duivels die verbleven in fandorp “Devillage” tijdens WK in 2014

205 supporters van de Rode Duivels die zich bekocht voelden over hun verblijf in fandorp Devillage tijdens het WK voetbal in Brazilië in 2014 krijgen dan toch een schadevergoeding. Die varieert van enkele honderden euro’s tot ruim 1.700 euro (plus interesten). De Koninklijke Belgische Voetbalbond en Sun Reizen draaien samen op voor de kosten. Dat heeft de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg in Brussel beslist.